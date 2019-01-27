РИАМО - 27 янв. Атмосферный фронт не обошел своим вниманием и Московскую область, так 56-сантиметровые сугробы отмечены в Павловском Посаде, что близко к рекорду, сообщается на сайте «Метеоновости».

На 9 часов утра 26 января самые высокие сугробы были в Павловском Посаде – 41 сантиметр, в Серпухове – 43 сантиметра, заметно меньшей высоты в Можайске и Дмитрове – 27 сантиметров. Атмосферный фронт не обошел своим вниманием и Московскую область и по мере возможности внес свой посильный вклад.

«Снегопады, местами сильные, наблюдались в Подмосковье практически повсеместно. За сутки 26 января высота снежного покрова заметно увеличилась. На 9 часов утра 27 января в Можайске и Истре – 43–44 сантиметра, в Дмитрове – 35 сантиметров, а самые высокие снега в Павловском Посаде – 56 сантиметров, что близко к рекорду», – отмечается в материале.

Снегопад продолжается. В ночь на понедельник он будет идти с перерывами, а днем в понедельник перейдет в разряд небольшого снега, да и он уже только местами.

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