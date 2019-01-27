РИАМО - 27 янв. Сведения о пожаре на теплоходе в акватории Москвы-реки в Коломенском не соответствуют действительности, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.
Ранее ряд СМИ сообщал, что двухпалубный теплоход горит в акватории Москвы-реки в Коломенском.
«Информация в некоторых СМИ абсолютно не соответствует действительности. В Нагатинском затоне проводилась тренировка по проверке готовности подразделения», - отмечается в сообщении.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии