РИАМО - 27 янв. Интенсивность снегопада в столице значительно снизилась в воскресенье по сравнению с предыдущим днем, когда выпало 30% месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Атмосферные фронты южного циклона засыпают столицу снегом, но по сравнению с субботой, его интенсивность снизилась. На 12 часов московского времени в большинстве районов города прирост снега составил 1-2 сантиметра. При снеге видимость не превышает 2-4 километра, в районе ТСХА - до 500 метров», - уточняется в материале.

Снег будет идти до конца воскресного дня.

В Москве и Подмосковье вторые сутки продолжается сильнейший снегопад за нынешнюю зиму, за 26 января выпало 30% месячной нормы осадков.

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