РИАМО - 27 янв. В Московском регионе снегопад по ощущениям начал ослабевать, однако данные наблюдений говорят о сохранении его интенсивности, сообщается на сайте «Метеовести».

«В полдень снег, местами сильный, а местами и ливневого характера отмечен на всех метеостанциях Москвы и области. В отдельных районах видимость составляет 1-2 километра на востоке области она падает до 500 метров! Температура воздуха подросла до минус 7 – минус 10 градусов», - отмечается в материале.

Существенное ослабление снегопада ожидается лишь в ранние утренние часы понедельника.

«На дорогах по-прежнему очень сложная обстановка! Будьте внимательны и осторожны. Держите скорость в соответствии с дорожными условиями и соблюдайте дистанцию!» - заключается в сообщении.

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