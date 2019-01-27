РИАМО – 27 янв. Коммунальные службы будут трудиться в усиленном режиме по очистке московских улиц от снега в течение недели, сейчас задействовано 60 тысяч работников, 13,2 тысячи единиц техники, сообщает в воскресенье «Интерфакс».

«Норма января - 37 сантиметров снега. На сегодняшний день выпало за январь уже 58. Прошедшие сутки действительно были сверх аномальными: в Южном, Юго-Восточном округах выпало 23 сантиметра снега, в среднем по городу - 18. В ближайшие сутки ждем еще примерно 10 сантиметров снега», - сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в ближайшие два дня температура воздуха в Московском регионе пойдет на повышение, «а это значит, что снег не прекратится».

«Поэтому нам надо будет работать в таких условиях еще примерно в течение недели. В конце недели даже ожидаются плюсовые температуры в дневные часы», - отметил он.

Бирюков сообщил, что в последние сутки в работе по очистке московских улиц от снега было задействовано 60 тысяч работников коммунальных служб, 13,2 тысячи единиц техники.

Он подчеркнул, что работа служб городского хозяйства позволила избежать транспортного коллапса в Москве, а городской пассажирский транспорт работал в соответствии с графиком.

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