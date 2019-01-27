РИАМО - 27 янв. В селе Спас-Угол Талдомского округа Московской области открыли музей великого русского писателя-сатирика Михаила Салтыкова-Щедрина, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы городской администрации.

«Сегодня открыли музей Салтыкова-Щедрина, играет классическая музыка, идет экскурсия», - сказал собеседник агенства.

Село Спас-Угол - родина и единственная родовая усадьба писателя мирового уровня в Московской области. Господский дом был утрачен в результате пожара в 1919 году. В 60-е годы возникла идея открытия музея Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол.



Созданию музея предшествовала многолетняя кропотливая работа сотрудников Талдомского краеведческого музея совместно с краеведами и истинными почитателями творчества сатирика. В 2018 году администрация Талдомского городского округа приняла решение о выделении здания для размещения Музея Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол. Здание бывшей конторы администрации сельского совета находилось в аварийном состоянии, без обслуживания более 20 лет.



В 2018 году проведен капитальный ремонт здания. Среди достопримечательностей Салтыковской усадьбы - родовая церковь Салтыковых – храм Преображения Господня 1797 года, Родовое кладбище Салтыковых; Липовые аллеи; Каскад прудов; Святой источник Иорданка с целебной водой; Аллея Памяти; Восстановленная часовня во имя Корсунской Божьей Матери (2012 года); Верстовой столб «135 верст до Москвы» (2011 год); бюст Салтыкова-Щедрина на сельской площади.

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