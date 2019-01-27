РИАМО – 27 янв. Гражданин России Михаил Еваленко, который пострадал ранее при взрыве в Абхазии, скончался 26 января в одной из московских больниц, сообщает «Интерфакс».

Московский предприниматель Еваленко длительное время проживал в Абхазии. После взрыва его госпитализировали в сочинскую больницу, где ему провели операцию. Врачи называли его состояние крайне тяжелым.

Перевезти раненого предпринимателя в Москву удалось благодаря его старшему сыну.

«Отец моих детей, которого взорвали на территории Абхазии, умер. Я хочу знать имя убийц», - сказала в видеообращении бывшая супруга Еваленко Эльвира Агурбаш в Facebook.

Еваленко получил тяжелые ранения 15 января в городе Пицунда, в результате подрыва взрывного устройства, установленного неизвестными на капоте его автомобиля Audi Q-7. В результате взрыва Еваленко лишился глаз.