РИАМО - 27 янв. Дорожный комплекс Московской области работает в усиленном режиме в связи со снегопадом, свыше 3,5 тысяч единиц спецтехники ликвидируют в настоящее время последствия снегопада на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В настоящее время в очистке дорог Московской области от снега и обработке противогололедными материалами задействовано более 3,5 тысяч единиц спецтехники и свыше 3,1 тысячи дорожных рабочих», – говорится в сообщении.

На региональную сеть автодорог выведено более 890 единиц техники и 400 дорожных рабочих. На муниципальную сеть – свыше 2,6 тысячи единиц техники и 2,7 тысячи дорожных рабочих.

Наибольшее количество техники задействовано в городском округе Мытищи, где работает 144 единицы. В городском округе Солнечногорск на линии 135 единиц техники. В Одинцовском районе – 122 единицы.

Всего выделяется пять категорий дорог – в зависимости от количества и ширины полос движения, наличия центральной разделительной полосы, типа пересечений с автомобильными, железными дорогами, трамвайными путями, велосипедными и пешеходными дорожками, а также от условий доступа на автомобильную дорогу с примыканиями в одном уровне.

По уровню зимнего содержания все дороги разделяют на четыре группы. Работы по очистке снега и обработке противогололедными материалами выполняются на дорогах циклами – в зависимости от категории дороги и группе по содержанию.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей отказаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния.

В Москве и Подмосковье вторые сутки продолжается сильнейший снегопад за нынешнюю зиму, за 26 января выпала 30% месячной нормы осадков. В воскресенье снегопад продолжится, но его интенсивность уменьшится вдвое.

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