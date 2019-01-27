РИАМО - 27 янв. В культурном центре «ЗИЛ» в столице абитуриентам театральных вузов помогут подготовиться к поступлению, 2 февраля здесь открывается срочный набор на трехмесячный интенсив по актерскому мастерству, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Занятия пройдут на базе Драматического театра имени С.Л. Штейна. Цель курса – подготовить абитуриентов к поступлению в ведущие театральные вузы страны, среди которых ВГИК, ГИТИС, Школа-студия МХАТ. В программе – проработка индивидуального репертуара с каждым студентом, работа над сценической речью и пластикой, а также этюды, направленные на взаимодействие с партнером», – говорится в сообщении.

Занятия продлятся три месяца, группы будут собирать небольшие. Это даст возможность как можно больше времени уделить каждому учащемуся, а также помочь ему освоить подготовительную программу в сжатые сроки. Занятия будет вести Павел Полушкин – педагог, художественный руководитель Драматического театра имени С.Л. Штейна.

На курс будут принимать молодых людей от 15 до 23 лет. Занятия платные.

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