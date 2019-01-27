РИАМО - 27 янв. Сотрудники ГБУ «Гормост» убирают в круглосуточном режиме инженерные сооружения 1-й категории в Москве, в частности, уборка Парящего моста происходит двумя способами: механизированно, с помощью мотоблоков и вручную, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Гормост».

На балансе Государственного бюджетного учреждения «Гормост» находится более 2 тысяч объектов различного назначения: мостовые и тоннельные сооружения; набережные и берегоукрепления; транспортные тоннели и развязки; фонтаны и фонтанные комплексы; мемориальный комплекс на Поклонной горе, комплекс сооружений на Манежной площади и комплекс сооружений памятника Петру I и другие.

«В период снегопада и после него сотрудники ГБУ «Гормост» оперативно убирают инженерные сооружения от снега и наледи как ручным, так и механизированным способом. На инженерных сооружениях 1-й категории с самой высокой проходимостью уборка и очистка производится в круглосуточном режиме», - отмечается в материале.

В частности, уборка Парящего моста в зимний период происходит двумя способами: механизированно, с помощью мотоблоков и вручную. Ручная уборка инженерного сооружения от снега и наледи происходит с помощью пластиковых лопат и метел, чтобы не повредить напольное покрытие.

Вывоз снега происходит также вручную, с погрузкой в самосвалы и дальнейшим вывозом на снегоплавильню. Уборка осуществляется в круглосуточном режиме. В обычный день в сутки дежурит бригада из четырех человек. В снегопад привлекаются дополнительные силы.

На мостовых сооружениях уборку производит бригада и специальная уборочная техника: трактор с навесным оборудованием, коммунальная машина, мотоблоки, в период снегопада поддерживают тротуары и лестничные сходы в очищенном состоянии на 2/3 ширины тротуара.

Сразу после окончания снегопада тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений, перильные ограждения, парапеты и бортовой камень очищаются от свежевыпавшего снега. Прилегающая территория после окончания снегопада очищается от уплотненного снега и обрабатывается противогололедными материалами.

Работы производятся почти на всех автодорожных мостах, например на Краснохолмском мосту. Также работы производятся и на других инженерных сооружения. Например, для снегоуборки площади Триумфальной арки задействована бригада из девяти человек, а также специальная техника: бобкэт, трактор МТЗ и самосвал.

В Москве и Подмосковье вторые сутки продолжается сильнейший снегопад за нынешнюю зиму, за 26 января выпала треть месячной нормы осадков. В воскресенье снегопад продолжится, но его интенсивность уменьшится вдвое.

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