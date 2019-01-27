РИАМО - 27 янв. В «Новом пространстве» Театра наций в Москве 7 февраля стартует третий интеллектуальный марафон «Берег утопии: требуйте невозможного», посвященный утопическим идеям в советском искусстве в целом и в архитектуре в частности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На мероприятии гости узнают о феномене бумажной архитектуры, планах по строительству нового мира и появлении сталинских высоток, а также смогут поучаствовать в круглом столе, посвященном фильму о жизни советского физика Льва Ландау.

«Седьмого февраля марафон откроет круглый стол, посвященный премьере многосерийного художественного фильма «Дау» Ильи Хржановского. Картина, съемки которой растянулись на десять лет, знакомит с жизнью советского физика Льва Ландау. Участниками дискуссии станут первые зрители 700-часового сериала – театровед Ольга Федянина, медиаменеджер Демьян Кудрявцев и культуролог Юрий Сапрыкин», – говорится в сообщении.

Программу продолжит лекция архитектора Юрия Аввакумова о феномене бумажной архитектуры. Она состоится 8 февраля.

Строительству нового мира 1920–1940-х годов посвящена лекция искусствоведа Сергея Кавтарадзе. Выдающийся историк архитектуры 9 февраля поделится своими размышлениями о том, как архитекторы пытались воплотить в жизнь этатистскую утопию.

Лекцию о творчестве представителя московского концептуализма Ильи Кабакова 10 февраля прочтет куратор архива музея «Гараж», искусствовед Саша Обухова. Это станет заключительным вечером марафона.

Художественные феномены, исследуемые в февральском марафоне, связаны с великой советской утопией, в основе которой лежало стремление радикально изменить несовершенную действительность.

Как провести зиму в Подмосковье>>