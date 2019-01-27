РИАМО - 27 янв. Рекордный снегопад, обрушившийся на Московский регион в субботу утром, продолжается, на дорогах ситуация сложная: гололедица, снежные заносы, в связи с чем москвичам рекомендуют по возможности пользоваться метро или соблюдать дистанцию между автомобилями, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Вчера выпало 15 миллиметров снега, это чуть меньше, чем по колено. Сегодня ждем столько же. На дорогах снежные заносы, а под ними – лед. Берегите себя. Если есть возможность, оставайтесь дома. Если нужно ехать, то спокойно и подальше друг от друга. Или на метро», – говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье вторые сутки продолжается сильнейший снегопад за нынешнюю зиму, за 26 января выпало 30% месячной нормы осадков. В воскресенье снегопад продолжится, но его интенсивность уменьшится вдвое. Во время снегопада видимость на дорогах значительно снижается.