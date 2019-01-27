РИАМО - 27 янв. Впервые в Москве День российского студенчества провели в общегородском формате, его посетили свыше 60 тысяч учащихся столичных вузов, самой популярной площадкой праздника стал каток «Ракета» на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Всего для студентов в этот день в городе работали 30 разнообразных площадок, где участники могли развлечься, проявить свой творческий и интеллектуальный потенциал, поучаствовать в мастер-классах от российских знаменитостей, покататься на коньках, лыжах и сноуборде.

«Главной площадкой праздника стал каток «Ракета» на ВДНХ. Более 2 тысяч студентов, которые получили пригласительные билеты в своих вузах, посетили заключительное событие праздника: дискотеку на льду. Она проходила под диджей-сеты и выступления российских музыкантов. Все посетители катка стали участниками мастер-классов, флешмобов и соревнований в скоростных заездах на льду, а также впервые услышали новую песню «Зачетная Москва», которая была написана специально для студентов столицы», – говорится в сообщении.

Всего мероприятия в День студента посетили более 60 тысяч учащихся. Самыми популярными событиями стали программы на катках, квест «Я люблю тебя, Москва» (он собрал более 2 тысяч участников) и интеллектуальный турнир «IQ-гонка» (в нем поучаствовали 16 команд). В проведении праздника, организованного комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы, помогали 300 волонтеров.

Также в Ресурсном центре НКО состоялся студенческий стендап, где московские студенты смогли бесплатно увидеть выступления лучших комиков столичных вузов, а также раскрыть собственные таланты.

Особой популярностью пользовались и актуальные молодежные направления. В лектории Музея Москвы впервые состоялся рэп-баттл Drop the mic, где в открытой фристайл-битве за звание лучшего артиста уличной сцены сошлись резиденты двух московских лейблов – Staffka и «СплавСлов».

«Дом культуры ВДНХ» на время праздника преобразился в «Дом киберкультуры» – здесь прошел открытый турнир по киберспорту и показательные поединки среди победителей российских киберспортивных чемпионатов.

Кроме того, в честь Дня студента для учащихся открыли свои двери Московская городская дума, офис Mail.Ru Group, издательство «Просвещение».

А также в течение всего дня на базе десяти университетов работали площадки «Диалог на равных», где студенты получили возможность пообщаться с россиянами, добившимися успеха в разных сферах, задать интересующие их вопросы и обсудить способы самореализации в современной России.

День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января. В этот день в 1755 году был подписан указ об учреждении Московского университета. Дата также совпадает с Татьяниным днем – православным праздником, связанным с именем великомученицы Татианы, покровительницы студентов.

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