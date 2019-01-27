РИАМО - 27 янв. Руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников умер из-за острой сердечной недостаточности, чиновник скончался ночью, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы профильного департамента.

«В ночь на воскресенье скоропостижно скончался Владимир Васильевич Черников. Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность», - сказал собеседник агентства.

По его словам, время и дата прощания пока не известны, решение будут принимать родственники.

Черников родился 8 сентября 1964 года в Москве. С 1994 по 1998 год занимался собственным бизнесом. В дальнейшем стал работать на телевидении, создав телепрограмму «На дорогах России» на канале «ВГТРК».

С 2000 года работал в правительстве Москвы. В мае был назначен начальником инспекции Счетной палаты Российской Федерации. С мая 2006 года работал заместителем начальника управления делами аппарата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации.

С апреля 2008 года возглавлял Финансово-экономическое управление аппарата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. 31 декабря 2010 года - руководитель департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

17 марта 2015 года - руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы. 4 октября 2016 года был назначен руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

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