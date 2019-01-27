РИАМО - 27 янв. Синоптики не исключают возможности, что и в воскресенье может быть побит рекорд по осадкам, последний раз значения были превышены в 1995 году, сообщается на сайте «Метеоновости».

26 января в Москве был побит суточный рекорд осадков двадцатилетней давности. На главной метеостанции города ВДНХ за 12 часов выпало 10,3 миллиметра осадков, что и стало новым суточным рекордом для этого дня. Прежний рекорд 26 января 9,1 миллиметра случился в 1999 году. Высота снежного покрова в районе ВДНХ за сутки увеличилась до 44 сантиметров, что почти в полтора раза больше нормы (норма 30 сантиметров).

«Сегодня снегопад продолжится, но уже менее интенсивный, чем был накануне, местами может выпасть 2-4 миллиметра осадков. Состоится ли рекорд по осадкам сегодня, 27 января, известно будет позже. Пока рекордсменом остается 1995 года со значением 10,6 миллиметра», - говорится в сообщении.

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