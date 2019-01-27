РИАМО - 27 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье поздравил Галину Шаюк из Одинцова с 81-м днем рождения, а также вручил ей знак «Житель блокадного Ленинграда» в честь 75-летия освобождения города от блокады, передает корреспондент РИАМО.

«Разрешите вас поздравить в такой день с днем рождения, учитывая, что вы житель блокадного Ленинграда, разрешите вам такую памятную медаль вручить. Очень приятно, что вы свой день рождения в такую памятную дату встречаете в кругу семьи. Мы знаем, что вы человек активный, жизнерадостный. Разрешите вам пожелать здоровья, всего самого прекрасного», – сказал Воробьев.

Галина Шаюк родилась 27 января 1938 года в Ленинграде. Семья жила в центре Ленинграда – в доме №45 на шестой линии Васильевского острова. В Ленинграде она окончила техникум связи и работала на военном заводе техником. В 60-е годы ее мужа по службе перевели в Одинцовский район, где она проработала 20 лет в военных частях на разных должностях. У нее двое сыновей, шесть внуков, четверо правнуков.

Московская областная общественная организация «Блокадники Ленинграда» поручила Галине Шаюк проведение организационной работы по созданию Одинцовской районной организации. В 2008 году районная организация вошла в Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Одинцовского района.

«Наша организация все эти торжественные дни отмечает, собирается не только в Одинцове, и по Москве собираемся, московские блокадники, в Одинцове нас где-то 50 человек-блокадников», – сказала Шаюк.

Немецкие войска окружили Ленинград 8 сентября 1941 года. На тот момент в городе находились более 2,5 миллионов жителей, в числе которых 400 тысяч детей. Блокада длилась 872 дня, до 27 января 1944 года. За это время погибло около одного миллиона человек.

26 января 1945 года город наградили орденом Ленина, а 1 мая 1945 года Ленинград был назван городом-героем. Мужество и стойкость ленинградцев стали символом непобедимости советского народа. Памяти жертв блокады и погибших участников обороны города посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского и Серафимовского кладбищ. Вокруг города, вдоль бывшей линии фронта, растянулся «Зеленый пояс Славы».