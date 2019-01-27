РИАМО - 27 янв. На юго-востоке столицы в одном из торговых центров неизвестный злоумышленник под видом покупателя попросил у продавца показать дорогое золотое кольцо с бриллиантом, в итоге похитил украшение и скрылся, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Грабеж произошел по адресу: Москва, Волгоградский проспект, дом 125.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 26 января в 12:00 в магазин, расположенный на 1-м этаже ТЦ по указанному адресу вошел неизвестный, у продавца-кассира указанного магазина под видом покупателя взял посмотреть женское кольцо из белого золота с бриллиантом, после чего открыто похитил его, скрылся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил почти 2,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».