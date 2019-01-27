РИАМО - 27 янв. Федеральные дорожники, в обслуживании которых в том числе находятся дороги Московского региона, продолжают работу по ликвидации последствий сильнейшего снегопада этой зимы, в настоящее время к дорожным работам привлечено более 3 тысяч единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы Федерального дорожного агентства «Росавтодор».

За последние сутки для борьбы с зимней скользкостью на федеральных трассах было использовано свыше 11 тысяч кубометров пескосоляной смеси и 730 тонн технической соли.

«На подведомственных трассах Московской, Ленинградской, Ярославской, Тверской областей и других регионов, попавших под влияние непогоды, проводится расчистка дорог от снега и превентивная обработка противогололедными материалами», – говорится в сообщении.

В настоящее время к дорожным работам привлечено более 3 тысяч единиц техники. На спусках и подъемах дорог организовано дежурство эвакуационной техники. Мониторинг ситуации на дорогах осуществляется в круглосуточном режиме. Ведется оперативное взаимодействие с МЧС и ГИБДД.

К обработке федеральных трасс М-7 «Волга» Москва – Нижний Новгород и Р-158 Нижний Новгород – Саранск привлечены более 100 единиц техники. За ночь подрядными организациями здесь было расчищено порядка 2,5 тысяч километров дорог.

В период с 27 по 28 января 2019 года на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории Алтайского края, Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Ивановской, Брянской, Курской, Орловской, Белгородской, Ярославской, Липецкой, Тамбовской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей прогнозируется сильный снег, метель, гололедные явления, ветер.

Федеральное дорожное агентство просит автомобилистов воздержаться от поездок на дальние расстояния во время непогоды, а в случае передвижения – быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

Снегопад резко снижает видимость на дороге, особенно в темное время суток. За прошедшие сутки в Московском регионе выпало 10 миллиметров осадков, что составляет 30% от месячной нормы.

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