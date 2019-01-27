© РИАМО
, Николай Корешков
В Москве и Подмосковье вторые сутки продолжается сильнейший за нынешнюю зиму снегопад.
© РИАМО
, Николай Корешков
Высота снежного покрова достигла самого высокого значения с начала текущей зимы и составила 44 сантиметра.
© РИАМО
, Николай Корешков
Из-за погодных условий число снегоуборочной и снеговывозящей техники в Москве увеличили до 12 тысяч единиц.
© РИАМО
, Николай Корешков
Вывоз снега происходит вручную, с погрузкой в самосвалы и дальнейшим вывозом на снегосплавильню.
© РИАМО
, Николай Корешков
На сегодняшний день в Москве действуют 35 стационарных снегосплавных пунктов общей производительностью 139,3 тысячи кубометров в сутки.
© РИАМО
, Николай Корешков
В таких пунктах процесс утилизации снега идет за счет его таяния под воздействием тепла сточных вод, текущих по канализационным коллекторам.
© РИАМО
, Николай Корешков
Самосвалы ссыпают снег в камеры, установленные на канализационных каналах, в которых температура сточных вод даже зимой не опускается ниже 14-16 градусов.
© РИАМО
, Николай Корешков
Образующиеся талые воды отводятся в систему городской канализации и далее попадают на очистные сооружения «Мосводоканала», где проходят полный цикл механической и биологической очистки.
© РИАМО
, Николай Корешков
Технологический цикл плавления снежной массы является полностью замкнутым, это благоприятно воздействует на экологию города.
© РИАМО
, Николай Корешков
Прием снега от дорожных организаций осуществляется круглосуточно, вне зависимости от выходных и праздничных дней.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: работа снегосплавильного пункта.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: работа снегосплавильного пункта.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: работа снегосплавильного пункта.
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