Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
|Температура
|-7˚C … -5˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|740 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
|Температура
|-3˚C … -1˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|745 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 5 м/с
|Температура
|-1˚C … +1˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|747 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 6 м/с
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии