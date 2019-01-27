РИАМО - 27 янв. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в День снятия блокады Ленинграда отметил, что героическая оборона Ленинграда стала символом мужества нашего народа, он пожелал вечной памяти героям Отечества.

«Сегодня в нашей стране отмечается день воинской славы – День снятия блокады Ленинграда. Его героическая оборона стала символом мужества нашего народа. Только ценой неимоверных лишений, героизма и самопожертвования воинам и жителям удалось отстоять город. Вечная память героям Отечества», – написал Брынцалов на своей странице в соцсети в «ВКонтакте».

Немецкие войска окружили Ленинград 8 сентября 1941 года. На тот момент в городе находились более 2,5 миллионов жителей, в числе которых 400 тысяч детей. Блокада длилась 872 дня, до 27 января 1944 года. За это время погибло около одного миллиона человек.

26 января 1945 года город наградили орденом Ленина, а 1 мая 1945 года Ленинград был назван городом-героем. Мужество и стойкость ленинградцев стали символом непобедимости советского народа. Памяти жертв блокады и погибших участников обороны города посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского и Серафимовского кладбищ. Вокруг города, вдоль бывшей линии фронта, растянулся «Зеленый пояс Славы».