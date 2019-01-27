РИАМО - 27 янв. Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко проиграл в финале Гран-при Bellator в Лос-Анджелесе в тяжелом весе, он уступил американцу Райану Бейдеру, который отправил его в нокаут, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«В Лос-Анджелесе состоялся финал Гран-при Bellator в тяжелом весе, где встретились Федор Емельяненко и Райан Бейдер. Бой завершился победой американского бойца нокаутом уже на 35-й секунде. Бейдер завоевал сразу два чемпионских пояса, а Емельяненко стал на еще один шаг ближе к завершению карьеры», – говорится в сообщении.

По словам американского спортсмена, он испытывал серьезный груз ответственности из-за статуса поединка и соперника.

«Я испытывал психологическое давление, знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времен. Но удалось абстрагироваться от этого и победить», – сказал Бейдер.

После поединка 42-летним Федором Емельяненко занялись медики. На счету Емельяненко теперь 45 профессиональных поединков в ММА. Из них – 38 побед и шесть поражений, еще один бой признан несостоявшимся.