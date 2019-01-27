РИАМО - 27 янв. На метеостанции ВДНХ в Москве, по данным на 9 часов утра воскресенья, высота снежного покрова достигла самого высокого значения с начала текущей зимы и составила 44 сантиметра, сообщается на сайте «Метеовести».

«Это больше чем на треть превышает климатическую норму дня последних дней января. Последний раз столько снега в январе в столице было в 2002 году», - отмечается в сообщении.

В пределах города, на метеостанциях Тушино и Балчуг, высота снежного покрова достигла 49 сантиметров.

В снежных лидерах Подмосковья – Павловский Посад, там снежный покров составляет 56 сантиметров.

В Москве и Подмосковье вторые сутки продолжается сильнейший снегопад за нынешнюю зиму, за 26 января выпала треть месячной нормы осадков. В воскресенье снегопад продолжится, но его интенсивность уменьшится вдвое.

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