РИАМО - 27 янв. Пожар произошел в строении для разведения домашней птицы в Сергиевом Посаде, погибли 10 тысяч голов, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар случился по адресу: Сергиев Посад, улица Маслиева, дом 44, промзона.

«В 19:38 26 января от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Сергиево-Посадского ПСГ поступило сообщение о возгорании кровли строения для разведения домашней птицы по вышеуказанному адресу. По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение кровли на площади 3 тысячи квадратных метров. Строение для разведения домашней птицы принадлежит ООО «Генофонд» (ФНЦ «ВНИТИП» РАН)», – говорится в сообщении.

В 19:50 пожар локализовали на площади 3 тысячи квадратных метров; в 20:25 ликвидировали открытое горение. В 23:45 ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет. Утилизация кур будет происходить на территории ООО «Генофонд» (10 тысяч голов) в специально оборудованном месте.

Животные погибли при пожаре в приюте на северо‑западе Москвы>>