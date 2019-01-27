РИАМО - 27 янв. В условиях обильного снегопада в Подмосковье не произошло крупных отключений электроэнергии, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Крупных отключений не было, все штатно. Незначительные локальные отключения устранялись оперативно», – сказал собеседник агентства.

За прошедшие сутки в столичном регионе выпала треть месячной нормы осадков. В воскресенье снегопад продолжится, но его интенсивность уменьшится вдвое.

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