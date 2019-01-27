РИАМО - 27 янв. Рекордный снегопад, обрушившийся на Московский регион в субботу утром, продолжится и в воскресенье, сбавив интенсивность, на дорогах гололедица и снежные заносы, в связи с чем водителей призвали к внимательности и осторожности, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве продолжится снегопад. Местами будет метель. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы. По возможности откажитесь сегодня от поездок на личном автомобиле. Видимость на дорогах будет снижена, увеличится тормозной путь, что может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий», – говорится в сообщении.

Москвичей призвали пользоваться городским транспортом. Метро, наземный транспорт и электрички работают в штатном режиме и готовы перевозить всех желающих.

При необходимости сесть за руль важно соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Все дорожные службы Москвы и Подмосковья работают в усиленном режиме из-за снегопада. В Москве число снегоуборочной и снеговывозящей техники увеличили до 12 тысяч единиц. Перед вестибюлями столичной подземки, на открытых участках путей и депо снег убирали всю ночь.

В Московском регионе в воскресенье также ожидаются метели, обильный снег, температура воздуха повысится до минус 4 градусов, по области – максимум минус 9 градусов. Количество снега, ожидаемого сегодня, уменьшится более чем в два раза по сравнению со вчерашним днем. За прошедшие сутки в Московском регионе выпало 10 миллиметров осадков, что составляет 30% от месячной нормы.

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