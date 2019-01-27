РИАМО - 27 янв. Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 60-летнего водителя, тело которого нашли летом прошлого года на 32-м километре МКАД, сообщила РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 29 июля 2018 года на проезжей части 32-го километра МКАД вблизи автомобиля было обнаружено тело водителя 1958 года рождения с множественными колото-резаными ранениями туловища.

«Благодаря грамотно спланированным действия следователей ГСУ СК России по городу Москве и сотрудников столичной полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1995 года рождения», – сказала Иванова.

Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», продолжается. В настоящее время задержанному предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.