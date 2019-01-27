РИАМО - 27 янв. Дорожные службы столицы продолжают ликвидировать последствия рекордного снегопада, обрушившегося на столицу в субботу утром, ситуация на дорогах сложная, к тому же ожидаются сильные порывы ветра до 17 метров в секунду, в связи с чем москвичам рекомендуют по возможности пользоваться общественным транспортом, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского транспорта».

«В городе облачно, минус 8 градусов. Днем потеплеет до минус 5 градусов, но будет очень снежно. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Будьте осторожны! По возможности пользуйтесь городским транспортом», – говорится в сообщении.

Все дорожные службы Москвы и Подмосковья работают в усиленном режиме из-за снегопада. В Москве число снегоуборочной и снеговывозящей техники увеличили до 12 тысяч единиц. Перед вестибюлями столичной подземки, на открытых участках путей и депо снег убирали всю ночь. Столичным водителям на дорогах ночью помогали 10 экипажей дорожного патруля.

В Московском регионе в воскресенье также ожидаются метели, обильный снег, температура воздуха повысится до минус 4 градусов, по области – максимум минус 9 градусов. Количество снега, ожидаемого сегодня, уменьшится более чем в два раза по сравнению со вчерашним днем. За прошедшие сутки в Московском регионе выпало 10 миллиметров осадков, что составляет 30% от месячной нормы.

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