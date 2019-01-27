РИАМО - 27 янв. Во время рекордного снегопада, начавшегося в субботу утром в Московском регионе, дорожный патруль помог отбуксировать больше 50 машин, в том числе 24 грузовика, на дорогах столицы ночью водителям помогали 10 экипажей, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Весь день помогал (дорожный патруль – ред.) – отбуксировали больше 50 машин, в том числе 24 грузовика, застрявших в снегу. И много-много раз выручали водителей с разными проблемами и поломками. Ночью с вами <…> 10 экипажей», – говорится в сообщении.

Все дорожные службы Москвы и Подмосковья работают в усиленном режиме из-за снегопада. В Москве число снегоуборочной и снеговывозящей техники увеличили до 12 тысяч единиц. Перед вестибюлями столичной подземки, на открытых участках путей и депо снег убирали всю ночь.

В Московском регионе в воскресенье также ожидаются метели, обильный снег, температура воздуха повысится до минус 4 градусов, по области – максимум минус 9 градусов. Количество снега, ожидаемого сегодня, уменьшится более чем в два раза по сравнению со вчерашним днем. За прошедшие сутки в Московском регионе выпало 10 миллиметров осадков, что составляет 30% от месячной нормы.

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