РИАМО - 27 янв. В воскресенье утром в воздушных гаванях Москвы и Подмосковья задержали и отменили 61 рейс, больше всего отмен в «Домодедове», задержек – в «Шереметьеве», по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в московском аэропорту «Внуково» задерживается четыре рейса, два отменили, в «Домодедове» задержаны девять рейсов, еще восемь отменено, в «Шереметьеве» 36 рейсов задержаны.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задерживается два рейса.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В Московском регионе в воскресенье ожидаются метели, обильный снег, температура воздуха повысится до минус 4 градусов, по области – максимум минус 9 градусов. Количество снега, ожидаемого сегодня, уменьшится более чем в два раза по сравнению со вчерашним днем. За прошедшие сутки в Московском регионе выпало 10 миллиметров осадков, что составляет 30% от месячной нормы.

Кроме того, в Подмосковье и Москве на воскресенье объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра и метели.