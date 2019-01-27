РИАМО - 27 янв. Свыше 3,3 тысячи единиц спецтехники и более 3 тысяч рабочих борются с последствиями сильного снегопада на дорогах Московской области, работы ведутся в круглосуточном режиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«На дорогах Московской области работает свыше 3,3 тысячи единиц спецтехники и 3 тысяч рабочих. На региональной сети автодорог более 750 единиц техники и 430 дорожных рабочих. На муниципальной сети – более 2,6 тысячи единиц техники и 2,7 тысячи рабочих», – говорится в сообщении.

В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта на дорогах Московской области работы по уборке дорог проводятся круглосуточно.

Работы по очистке дорог от снега и обработке противогололедными материалами проводятся циклами. В первую очередь выполняется обработка трасс с высокой интенсивностью движения – первой категории, после чего работы проводятся на дорогах других категорий.

За прошедшие сутки в Московском регионе выпало 10 миллиметров осадков, что составляет 30% от месячной нормы. Все дорожные службы Москвы и Подмосковья работают в усиленном режиме. В Москве число снегоуборочной и снеговывозящей техники увеличили до 12 тысяч единиц.