РИАМО - 27 янв. Снегопад, который начался в субботу в Московском регионе и шел весь день, побил сразу два рекорда, обновив показатели по суточному количеству осадков, сообщается в воскресенье на сайте центра погоды «Фобос».

«Сильный снегопад, начавшийся в столичном регионе в утренние часы субботы, уже установил два погодных рекорда. Во-первых, он стал самым сильным снегопадом текущей зимы. За минувшие сутки на метеостанции ВДНХ в осадкомеры метеорологов попало 10 миллиметров осадков, до этого максимальное суточное количество выпавшей небесной влаги составляло 9 миллиметров, это было 6 декабря», – говорится в сообщении.

Во-вторых, снегопад обновил рекорд по суточному количеству осадков для 26 января. Такого снегопада в столице в этот день не было около 70 лет. Прежнее достижение принадлежало 1999 году и составляло 9,1 миллиметра.

В течение начавшегося дня снегопад продолжится, однако его интенсивность постепенно будет ослабевать.

На дорогах Московского региона работы ведутся в круглосуточном режиме. В Москве число снегоуборочной и снеговывозящей техники увеличили до 12 тысяч единиц, коммунальные службы работают в усиленном режиме. На дорогах Московской области работает свыше 3,3 тысячи единиц спецтехники и 3 тысячи рабочих.