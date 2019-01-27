РИАМО - 27 янв. Человек пострадал в результате наезда на него автомобиля на Новослободской улице в Москве, сообщил РИАМО дежурный офицер столичного ГИБДД.

«В 19:50 в районе дома 20 по улице Новослободской автомобиль совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, мужчина получил травмы», – сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что человека сбил автомобиль каршеринга. Такой информацией ГИБДД не располагает.