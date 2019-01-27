РИАМО - 27 янв. За прошедшие сутки в Московском регионе выпало 10 миллиметров осадков, что составляет 30% от месячной нормы, сообщил РИАМО в воскресенье синоптик центра погоды «Фобос».

«В результате обильных снегопадов только за день субботы в Москве на метеостанции ВДНХ зафиксировано 10 миллиметров, на Балчуге – 12 миллиметров, в Подмосковье больше всего снега выпало во Внуково – 13 миллиметров, что, в целом, составляет 30% месячной нормы. В Центральной России больше всего попало в осадкомеры Окского заповедника – 28 миллиметров, что составляет три четверти всего лимита января», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в воскресенье снегопады продолжатся, лишь немного уменьшив свою интенсивность, в течение очередного выходного дня выпадет 7–8 миллиметров осадков или еще около 12 сантиметров дополнительно к снежному покрову, ожидаются метели с кратковременным ухудшением видимости до 1–3 километров.

«Днем в Москве потеплеет до минус 3–5 градусов. Окно возможностей по уборке навалившего снега откроется в понедельник. На следующей неделе осадки приобретут незначительный и очаговый характер, дело постепенно пойдет к околонулевым температурам, возможно к оттепели, на дорогах станет скользко», – заключил собеседник.