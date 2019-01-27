РИАМО - 27 янв. Метели, обильный снег ожидается в Московском регионе в воскресенье, температура воздуха повысится до минус 4 градусов, по области – максимум минус 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области, 27 января ожидается облачная погода. Снегопад продолжится. Осадки в виде снега будут идти в течение всего дня, а их интенсивность будет квалифицироваться как умеренная. Количество снега, ожидаемого сегодня, уменьшится более чем в два раза по сравнению со вчерашним днем. Температура воздуха достигнет своих максимальных значений уже ближе к вечеру, и в Москве составит минус 7–5 градусов, по области – минус 9–4 градуса. Ее среднесуточное же значение окажется уже чуть выше климатической нормы», – говорится в сообщении.

Юго-восточный ветер немного ослабеет и при скорости 5–10 метров в секунду его порывы могут достигать лишь 12 метров в секунду. Но и при таком ветре при постоянном снеге местами ожидается метель, а на дорогах могут образовываться снежные заносы. Атмосферное давление ниже нормы.

«В этот день нужно быть внимательным к своему самочувствию не только метеозависимым людям, но и вполне здоровым. Особое внимание на свое здоровье надо обратить тем, кто страдает сосудистыми заболеваниями: вегетососудистой дистонией, гипотонией. Такая погода отрицательно сказывается на психоэмоциональном состоянии и работоспособности. Не нужно забывать и о мерах профилактики людям с хроническими бронхитами и бронхолегочными заболеваниями», – предупреждают синоптики.