РИАМО - 26 янв. Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию, сообщает в субботу «Советский спорт».

«У танцевальных пар интриг было не так много. Виктория Синицина и Никита Кацалапов сами исключили себя из борьбы за медали после падения в ритм-танце, первое место было однозначно забронировано Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Единственный соревновательный момент был между парами Александра Степанова/Иван Букин и Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри», – говорится в сообщении.

В итоге золото завоевали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (217,98), третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (199,84). Россияне взяли серебро с результатом 206,41 балла.

Еще один российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов (193,95) расположился на четвертой строчке.

Кроме того, в чемпионате Европы по фигурному катанию Алина Загитова не сохранила титул чемпионки Европы, на первенстве в Минске она стала второй, уступив Софье Самодуровой. Россиянин Александр Самарин завоевал серебро в одиночном мужском катании на чемпионате Европы.