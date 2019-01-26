РИАМО - 26 янв. Электросетевой комплекс работал в штатном режиме в условиях снегопада в Подмосковье в субботу, крупных нарушений энергоснабжений не допущено, сообщил РИАМО представитель министерства энергетики Московской области.

«Двадцать шестого января электросетевой комплекс Подмосковья работал в штатном режиме, крупных нарушений электроснабжения допущено не было, незначительные локальные отключения устранялись оперативно», – сказал собеседник агентства.

Ранее он сообщил, что в связи с прогнозируемым ухудшением погоды в электросетевых компаниях Подмосковья АО «Мособлэнерго» и ПАО «МОЭСК» введен режим повышенной готовности. Ведется онлайн-мониторинг погодных условий.

В постоянную готовность электросетевых компаний приведены 745 бригад в составе более 4,5 тысяч человек, оснащенных спецтехникой и всеми необходимыми защитными средствами, инструментами, материалами. В целом созданная группировка позволит ликвидировать в случае необходимости аварийные ситуации на объектах энергетики.

В субботу на Московский регион обрушился сильнейший с начала зимы снегопад, по прогнозам, за выходные выпадет почти половина от месячной нормы осадков. Высота снежного покрова к концу субботы составит около 40 сантиметров.