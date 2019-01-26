РИАМО - 26 янв. В центре столицы по улице Нижняя Красносельская мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Touran, насмерть сбил пешехода, пострадавший скончался на месте, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Двадцать пятого января в 08:34 по адресу: улица Нижняя Красносельская, дом 44, гражданин 1980 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touran, совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода гражданина 1969 года рождения, который от полученных травм скончался на месте», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».