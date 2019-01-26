РИАМО - 26 янв. В центре столицы в Руновском переулке неизвестный похитили из офиса компании почти 3 миллиона рублей, подозреваемого разыскивают, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о краже поступило о гражданина 1980 года рождения, владельца денежных средств. Преступление произошло по адресу: Москва, Руновский переулок, дом 6, строение 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 25 января в 14:50 в помещении ООО по указанному адресу неизвестный совершил кражу 2 миллионов 980 тысяч рублей, принадлежащих гражданину (обратившемуся – ред.), затем скрылся», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».