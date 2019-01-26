РИАМО - 26 янв. В московском парке «Сокольники» закрыли каток «Гигант» из-за снегопада в субботу, сообщается в аккаунте парка в социальной сети «ВКонтакте».

«Каток «Гигант» закрывается по погодным условиям с 14:00 и до конца дня. О дальнейшем возобновлении работы мы сообщим дополнительно», – говорится в сообщении.

По данным ряда СМИ, остальные катки работают штатно в условиях снегопада.

Обильный снегопад обрушился на Московский регион в субботу утром, по прогнозу, осадки будут идти не прекращаясь в течение 45 часов (с 12:00 26 января до 09:00 28 января). Выпадет около 20 миллиметров осадков или почти половина всей месячной нормы.