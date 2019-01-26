РИАМО - 26 янв. На юго-востоке столицы в районе Текстильщики задержали безработного мужчину 1972 года рождения по подозрению в покушении на убийство собственной жены, пострадавшую госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу источник в правоохранительных органах.

Сообщение о ножевом ранении поступило от граждан по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 3.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу задержан гражданин 1979 года рождения, неработающий, который изобличен в том, что 24 января в 19:26 в ссоре нанес несколько ударов ножом своей жене – гражданке 1982 года рождения, неработающей», – сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 «Покушение на преступление», части 2 статьи 105 «Убийство», подозреваемого задержали.