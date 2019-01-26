РИАМО - 26 янв. Столичная полиция вернула женщине ребенка, которого без ее согласия увез супруг в результате конфликта, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер столичного ГУ МВД РФ.

«В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в результате конфликта ее гражданский муж забрал ее ребенка и уехал с ним на автомобиле. Принятыми мерами полицейские нашли ребенка и вернули матери», - сказал собеседник агентства.



Мужчину добавили в полицию для выяснения обстоятельств, заключил собеседник.