РИАМО - 26 янв. В городском округе Красногорск неизвестный похитил Toyota Camry стоимостью 1,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

«Двадцать пятого января в 08:28 <…> обратился гражданин 1967 года рождения с заявлением о том, что в период времени с 23:00 24 января до 08:00 25 января от дома по месту проживания заявителя неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2016 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.