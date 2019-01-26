РИАМО - 26 янв. В интернете появились видео с места массовой аварий, произошедшей на Симферопольском шоссе в субботу, всего за день на этой трассе в ДТП попали порядка 50 автомобилей.

По предварительным данным, пострадавших в крупных авариях нет. На Симферопольском шоссе было три очага ДТП.

В одном из роликов видно, что на трассе столкнулись несколько фур и легковых автомобилей. Водители осматривают место ДТП и снимают произошедшее на телефоны. Одна из легковушек съехала с дороги в кювет, сбиты отбойники. Фура с надписью «огнеопасно» также съехала с дороги.

Обильные снегопады в Московском регион будут идти не прекращаясь в течение 45 часов (с 12:00 26 января до 09:00 28 января). Выпадет около 20 миллиметров осадков или почти половина всей месячной нормы. В связи со снегопадом дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме. В настоящее время в работах по очистке и обработке региональных дорог области задействовано 610 единиц спецтехники, в том числе более 400 комбинированных дорожных машин.