РИАМО - 26 янв. Пробки в Москве составляют в субботу 6 баллов из 10 возможных, постепенно дорожная ситуация начинает приходить в норму, несмотря на продолжающийся снегопад, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Ситуация на дорогах постепенно нормализуется: сейчас уже 6 баллов. Но снегопад не прекращается, и коммунальная техника продолжает работу. А мы продолжаем настаивать, что сегодня и завтра безопаснее и быстрее передвигаться по городу на метро или ЖД», – говорится в сообщении.

На город обрушился сильнейший с начала зимы снегопад, по прогнозам, за выходные выпадет почти половина от месячной нормы осадков. Высота снежного покрова к концу субботы составит около 40 сантиметров.