РИАМО - 26 янв. Подмосковные сотрудники полиции задержали в городском округе Егорьевск двух мужчин, у которых при личном осмотре обнаружили свыше 36 граммов героина, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать пятого января <…> в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в городском округе Егорьевск, по улице Владимирская установлены и доставлены в ОМВД гражданин 1983 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 30,54 грамма героина; гражданин 1985 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 5,56 грамма героина», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемые задержаны.