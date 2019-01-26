РИАМО - 26 янв. Из-за аномального снегопада, обрушившегося на Московский регион в субботу, «Автодор» дополнительно увеличил количество снегоуборочной техники на обслуживаемых трассах, в частности, на трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург» количество снегоуборочной техники увеличили до 69, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В субботу, 26 января, снегопад усилился практически во всех центральных регионах России. Чтобы успевать его убирать на скоростных трассах, было увеличено количество снегоуборочной техники: до 100 единиц на М-4 «Дон», до 69 – на М-11 «Москва – Санкт-Петербург», до 64 – на М-1 «Беларусь» и 44 – на М-3 «Украина», – говорится в сообщении.

На М-1 в Московской области прошел сильный снег, на дороге снежная колейность, вторая полоса заснеженная. На М-3 в Подмосковье по одной полосе черное покрытие, вторая полоса заснеженная. На М-4 в Московской области также прошел сильный снег, метель, на одной полосе покрытие черное, местами снежная колейность, дорога заснежена. На М-11 (Московская, Тверская области) по одной полосе черное покрытие, вторая полоса заснеженная, продолжается снег.

«Ситуация на дорогах мониторится непрерывно, все необходимые силы задействованы. Если вы не можете отказаться от поездки во время снегопадов, выбирайте разумную скорость движения и будьте внимательнее в пути», – уточняется в сообщении.

В субботу на Московский регион обрушился сильнейший с начала зимы снегопад, по прогнозам, за выходные выпадет почти половина от месячной нормы осадков. Высота снежного покрова к концу субботы составит около 40 сантиметров. Движение на дорогах столицы крайне затруднено, много ДТП, на трассах гололедица, снежные заносы.