РИАМО - 27 янв. В столичном концертном зале имени Рахманинова в воскресенье проведут мероприятие, приуроченное к 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда, для гостей выступит Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением дирижера Владимира Федосеева, сообщается на сайте Минкультуры РФ.

«Подвиг ленинградцев – это пример самопожертвования, силы духа, народного единства, который в истории больше не имеет аналогов. Это подвиг именно гражданского населения, рабочих, которые ни на день не останавливали работу предприятий для нужд фронта. При этом делали это в невыносимых, нереальных даже для военного времени условиях», – сказал автор идеи постановки, ответственный секретарь российского организационного комитета «Победа» Сергей Новиков.

Произведение Верди было выбрано неслучайно: страшные образы блокадного Ленинграда созвучны мощной экспрессии музыки Реквиема.

«Сопровождение произведения художественным видеорядом и кадрами из военной хроники позволит создать диалог эпох, благодаря чему героические события приобретут вневременной характер», – добавляется в сообщении.

Русский перевод, в котором прозвучит сочинение, сделает доступным для широкой аудитории латинский текст Реквиема и даст возможность слушателям воспринять всю силу духовного и общечеловеческого содержания этого произведения.

«Для меня очень важно, что именно молодежь обращается к великому произведению Верди, интерпретируя его в национальном историческом контексте», – заявил генеральный директор Филармонии Алексей Шалашов.

Он подчеркнул, что основной целью мероприятия является возможность взглянуть на этот шедевр с нового угла зрения для современных слушателей.

«В концерте примут участие Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Владимира Федосеева, государственная академическая хоровая капелла имени Юрлова и солисты московского театра «Геликон-опера»: Анна Пегова, Александра Ковалевич, Иван Гынгазов и Александр Киселев», – резюмируется в материале.