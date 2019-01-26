РИАМО - 26 янв. Вечером в субботу движение на трассе М-2 открыли, при этом автобусы «Мострансавто» продолжают следовать в объезд по Старому Симферопольскому шоссе, ранее здесь из-за сильнейшего снегопада произошло несколько крупных ДТП, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В 12:00 в субботу в городском округе Чехов на 26-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение 17 транспортных средств, а на 58-м километре – столкновение 10 транспортных средств. В авариях пострадавших нет.

«По состоянию на 18:00: движение по М-2 открыто. Сохраняется крайне тяжелая дорожная обстановка из-за большого скопления транспортных средств. Автобусы «Мострансавто» продолжат следовать в объезд по Старому Симферопольскому шоссе до нормализации движения», – говорится в сообщении.

При этом ориентировочное время, необходимое для нормализации дорожной обстановки, – 3–4 часа.

В субботу на Московский регион обрушился сильнейший с начала зимы снегопад, по прогнозам, за выходные выпадет почти половина от месячной нормы осадков. Высота снежного покрова к концу субботы составит около 40 сантиметров. Движение на дорогах столицы крайне затруднено, много ДТП, на трассах гололедица, снежные заносы.