РИАМО - 26 янв. В текущем году в Москве в рамках программы строительства православных храмов («Программы 200») планируется построить 10 церквей в различных районах и благоустроить прилегающие территории, благодаря чему город получит новые общественные пространства, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Одним из примеров того, как храм, оставаясь объектом религиозного назначения, по сути, становится социальным объектом, может служить строительство церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех на улице Борисовские пруды в Южном административном округе», – отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что в новом храмовом комплексе будет место и для воскресной школы, и для кружков по интересам.

«Сегодня на центральный барабан строящегося храма был установлен купол с крестом. Сложная операция, несмотря на разразившийся снежный шторм, прошла успешно, и в скором времени здесь планируется завершить кровельные работы. Затем строители обеспечат церковь теплом, а также другими инженерными сетями. В дальнейшем планируется приступить к внутренней отделке помещений», – сообщил Левкин.

Главный куратор программы строительства православных храмов, депутат Госдумы, советник мэра Москвы и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин отметил, что завершить строительство и провести великое освящение Михайловского храма планируется в 2020 году.

«Этот храм имеет большое значение, поскольку здесь в этом месте на десятки тысяч людей нет ни одного храма», – сообщил Ресин.

По словам Левкина, у церкви будет особенность, которая позволит включить ее в туристическую карту столицы.

«Чтобы здание было видно издалека, его поставили на четырехметровый стилобат», – пояснил Левкин.

Свою интерпретацию идеи сделать храм местом массового паломничества и туризма предложил его настоятель протоиерей Иоанн Холкин.

«Мы хотим построить рядом с будущим храмом пристань и наладить паломнические туры по Москве-реке, маршрут – до Нагатинского затона, в Коломенское, или, например, до Новоспасского монастыря. Это поможет многим туристам познакомиться с историей города, его святыми местами», – рассказал он.

Основная часть средств на возведение православного ансамбля выделена меценатом Михаилом Абрамовым, основателем крупнейшего в России музея Русской иконы и создателем благотворительного Фонда музея Русской иконы.

Однокупольный каменный храм рассчитан на 500 человек. Его проект разработан в старорусском псковском стиле. Главным архитектором проекта стал Владимир Медиевский. По замыслу авторов весь храмовый комплекс разместится в одном здании.

Всего в 2019 году в Москве планируется построить 10 православных храмов

«Программа 200» реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. От стройкомплекса столицы программу курирует Сергей Левкин.